«فندي»: من يفكر في عاصمة سوى القاهرة «غير عاقل»

12 مايو 2018 - 06:02 م

انتقد الدكتور مأمون فندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "جورج تاون"، اتجاه الدولة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة، والابتعاد عن مدينة القاهرة بقِدمها وترسخها.

وقال "فندي"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "كيف يكون لعاقل عاصمة قديمة بقدم القاهرة وترسخها ثم يدير ظهره لها ليبني شيئا جديدا في الأهلي سيكون مسخ".

وأضاف: "لماذا لا نتعلم من عواصم مثل باريس وروما ولندن ونحول عواصمنا إلى مدن يمكن العيش فيها. الفارق هو العناية والتفكير الجاد".