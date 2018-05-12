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السجن 15 عامًا لـ33 متهمًا في أحداث تظاهر بالمنيا

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بنى مزار

متهمين

قضت اليوم، السبت، محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة 33 متهمًا غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم في أحداث تظاهر بمركز بنى مزار.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة عاقبت 33 متهمًا غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم فى أحداث تظاهر وقعت بمركز بنى مزار أواخر ديسمبر 2013.

وأشار المصدر، إلى أن النيابة العامة أحالت المتهمين فى فبراير 2014  وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر والعنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة وهي التهم التى نفاها المتهمون ومحاميهم.

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