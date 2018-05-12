» الإفراج عن 18 من متظاهري تذاكر المترو

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قال المحامي عمرو عبد السلام، إنه بعد أن تم التواصل مع مساعد مدير أمن القاهرة، لطلب الإفراج عن المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم بمحطة مترو حلوان؛ تم الإفراج عن 18 متظاهرًا وجارٍ فحص باقي المتظاهرين.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن المكلفة بتأمين مترو الأنفاق، القبض علي عدد من الأشخاص تجمهروا داخل محطة مترو طرة البلد، اعتراضا على زيادة أسعار التذاكر.

وأفادت مصادر، بأن الأجهزة الأمنية تفحص المقبوض عليهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة.



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