هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر

12 مايو 2018 - 07:19 م

بعد أن قررت شركة مصر للطيران، حظر إذاعة دعاء السفر عبر رحلاتها المختلفة، لجأ قائد طائرة إلى ترديد الدعاء قبل إقلاع الطائرة بصوته.

كان دعاء السفر استمر بالصوت الجهوري لسنوات طويلة، إلا أن الشركة قررت مؤخرًا الاكتفاء ببثه على شاشات العرض فقط، ما اعتبره البعض "انتصارًا للدولة المدنية على حساب الدولة الدينية".

وهو القرار الذي أثار غضب الكثيرين، خاصة وأنه سبق للكاتبة فريدة الشوباشي أن طالبت في تصريحات تليفزيونية بإلغاء بث دعاء السفر، بدعوى أنه غير مناسب.

وقال ربيع الزواوي الذي كان على متن رحلة تابعة لمصر للطيران إلى إحدى الدول العربية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن قائد الطائرة الذي لم يذكر اسمه، ولا رقم الرحلة التي كان عليها ردد دعاء السفر بصوته عبر الميكروفون الداخلي للطائرة وردده المسافرون وراءه.

وأضاف: "قبل أن تقلع بنا إحدى طائرات مصر للطيران صباح اليوم متجهة إلى عاصمة إحدى الدول؛ قال كابتن الطائرة ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم فلان.. كابتن الطائرة، الرحلة رقم كذا.. نظرًا لأن الشركة منعت إذاعة دعاء السفر على حضراتكم بالصوت؛ فسأقوله لكم بنفسي: "سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون": اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى.... إلخ الدعاء".

وأشار إلى تفاعل المسافرين مع قائد الطائرة حيث ردّدوا الدعاء وراءه.