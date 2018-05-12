  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
مصر للطيران

هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر

رواد المترو

"متحدث المترو": الرافضون لزيادة أسعار التذاكر «إخوان»

خريطة لمثلث حلايب وشلاتين

هذا هو موقفنا من استطلاع «روسيا اليوم» حول حلايب وشلاتين

محامي مريم

محامي الطالبة "مريم" يكشف آخر تفاصيل التحقيقات

الرئيس السيسي

هل يتدخل «السيسي» لحل أزمة نهائي الكأس؟

مسلسلات رمضان 2018

بالأرقام.. أجور نجوم الفن في مسلسلات رمضان

وزير التموين

منع صرف الأرز على بطاقات التموين هذا الشهر

مأمون فندي

«فندي»: من يفكر في عاصمة سوى القاهرة «غير عاقل»

أوغلو

دولة عربية مولت الانقلاب الفاشل بتركيا

محطة مترو غمرة

الإفراج عن 18 من متظاهري تذاكر المترو

بالفيديو.. بايرن ميونخ يسقط أمام شتوتجارت

الرياضة

بايرن ميونخ وشتوتجارت
بايرن ميونخ وشتوتجارت

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مدافع ريال مدريد: نعم هناك ضربة جزاء للبايرن

#

الشوط الأول.. ريال مدريد يتعادل مع بايرن ميونخ 1/1

#

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الريال وبايرن ميونخ

#

«ليفاندوفسكي» يقود هجوم بايرن ميونخ أمام الريال

المصريون

بايرن ميونخ

الدورى الألمانى

شتوتجارت

سقط فريق بايرن ميونخ أمام نظيره شتوتجارت، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «إليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الختامية من مسابقة الدوري الألماني.

أحرز أهداف المباراة لصالح شتوتجارت كلا من جينزيك (هدفين) ودونيس وأكولو فى الدقائق 5 و 42 و52 و55 فيما سجل هدف بايرن ميونخ الوحيد كورينتين توليسو فى الدقيقة 21 من عمر أحداث المباراة.

استطاع شتوتجارت أن يحرج بايرن ميونخ حامل لقب الدورى الألمانى على ملعبه ووسط جماهيره وألحق به هزيمة ثقيلة بنتيجة 4/1 والتى لم تحدث على ملعب "إليانز أرينا" منذ تسع سنوات بمسابقة البوندزليجا.

بهذة النتيجة يلحق شتوتجارت ببايرن ميونخ الهزيمة الرابعة فى ختام الموسم ليبقى البافارى فى صدارة جدول "البوندزليجا" برصيد 84 نقطة فيما يرتفع رصيد شتوتجارت إلى النقطة 51 فى المركز السادس بجدول الترتيب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة: مباراة نهائي الكأس في موعدها
» منع صرف الأرز على بطاقات التموين هذا الشهر
» بالفيديو.. بايرن ميونخ يسقط أمام شتوتجارت
» الإفراج عن 18 من متظاهري تذاكر المترو
» كواليس اجتماع «جلال» مع لاعبي الزمالك
» «أزارو» على رادار بنفيكا البرتغالي
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» 5يونيو أولي جلسات الطعن علي زيادة تذاكر المترو
» «حسونة» أول مصرية تحصل على تكريم « تشامبان »
» رئيس سموحة يهدد «مرتضى» برفع الحصانة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:16 م

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون