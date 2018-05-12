وزير النقل: لن أتراجع عن زيادة سعر تذكرة المترو

12 مايو 2018 - 08:28 م

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه لن يتراجع عن قرار رفع سعر تذاكر المترو، موضحًا أنه كان واضحًا للجميع منذ فترة، وغير مفاجئ.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten " اليوم، أن زيادة سعر تذاكر المترو، ستوجه لعمليات الصيانة والتحديث، مشيرًا إلى أن هناك 4 أنواع من الاشتراكات، مراعاة للمواطنين بعد رفع سعر التذكرة.

وأشار الوزير، إلى أن أسعار التذاكر القديمة لا تمثل أي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية.



