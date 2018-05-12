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الزمالك يدرس ضم مهاجم النجم الساحلي في صفقة تبادلية

الرياضة

النجم الساحلي
النجم الساحلي

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

عمرو مرعى

النجم الساحلى

يدرس مسئولو نادي الزمالك، ضم عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي التونسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مع عرض الغانى نانا بوكو مهاجم الفريق الأبيض على النادى التونسى لضمه فى صفقة تبادلية.

ويفكر الزمالك في أن نانا بوكو سيرحل عن النادي بشكل كبير بنهاية الموسم بسبب عدم تقديمه ما يثبت أحقيته بالاستمرار، وبالتالي فسيكون استخدامه ضمن الصفقة أفضل للطرفين.

أما في حالة رفض النجم الساحلي الحصول على خدمات نانا بوكو، فيستعد الزمالك لدفع مقابل مادي من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ26 عاما.

وينتظر الزمالك المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للبدء في إجراءات التفاوض لضم اللاعب.

وسافر نبيل أبو زيد وكيل اللاعب إلى تونس اليوم السبت لمناقشة عمرو مرعي في مستقبله وعرض الفرق التي ترغب في ضمه عليه.

عمرو مرعي انضم لنادي النجم الساحلي بداية الموسم الجاري قادما من صفوف إنبي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة مع فريقه، سجل فيهم 6 أهداف وصنع 6 آخرين.

وأنهى النجم الساحلي بطولة الدوري التونسي الممتاز في المركز الثالث بالترتيب، ليهدر فرصة اللعب في دوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل.

وسيخوض عمرو مرعي رفقة النجم الساحلي نهائي كأس تونس مساء غد الأحد أمام الإفريقي.

يذكر أن الزمالك حاليا يضم بين صفوفه أربعة مهاجمين صرحاء هم باسم مرسي وكابونجو كاسونجو ونانا بوكو ويوسف إبراهيم "أوباما".



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