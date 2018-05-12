» جائزة جديدة لـ«صلاح» مع ليفربول

12 مايو 2018 - 08:40 م

فاز محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، بجائزة الجولدن سامبا، والتي يحصل عليها اللاعب صاحب الأعلي تصويتًا في استفتاء جماهير الريدز.

ويتسلم الفرعون الجائزة خلال مباراة برايتون القادمة على ملعب "الأنفيلد" يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الموسم الحالى للدورى الإنجليزى بالإضافة إلى ترينت ألكسندر آرنولد الذى سيتسلم الجائزة كأفضل لاعب شاب.

تقدم هذه الجائزة إلى لاعبى ليفربول بناء على تصويت جماهير الفريق عبر المنتدى الخاص بهم.

وسبق لكلًا من لويس سواريز، فيليب كوتينيو، ستيفن جيرارد أن توجوا بالجائزة من قبل، كما حصل عليها ساديو مانى فى الموسم السابق.

وحصد محمد صلاح أكبر مجموع من أصوات جماهير ليفربول كأفضل لاعب فى الفريق خلال الموسم الحالى، بينما بات أرنولد أفضل لاعب شاب فى الفريق.

الجدير بالذكر أن ليفربول سينهى موسمه المحلى بمواجهة برايتون، قبل أن يلتقى مع ريال مدريد يوم 26 مايو فى نهائى دورى الأبطال وختام الموسم رسميًا.