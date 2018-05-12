  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:30 م
بحث متقدم
وزير النقل

وزير النقل: «بعد يومين البنزين هيزيد.. وأنا واثق من هذا الكلام»

مبارك ومرسي والسيسي

أجرأ7قرارات لـ «السيسي» أخافت «مبارك» و«مرسي»

بهاء ابو شقة رئيس حزب الوفد

العائدون إلى «الوفد»: هذا ما سنقوم به داخل «بيت الأمة»

ترامب ونتنياهو

الأيام القادمة أسود من 1967

مصر للطيران

هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر

وزير التموين

منع صرف الأرز على بطاقات التموين هذا الشهر

مسلسلات رمضان 2018

بالأرقام.. أجور نجوم الفن في مسلسلات رمضان

رواد المترو

"متحدث المترو": الرافضون لزيادة أسعار التذاكر «إخوان»

وزير النقل هشام عرفات

وزير النقل: لن أتراجع عن زيادة سعر تذكرة المترو

الطالبة مريم "ضحية الاعتداء"

والد الطالبة "مريم "الإسكان وفرت لبنتي مدفنًا

جائزة جديدة لـ«صلاح» مع ليفربول

الرياضة

السامبا
السامبا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعليق "أديب" على حلقته مع محمد صلاح

#

«ماكمانامان»: لم أتوقع تألق «صلاح» مع ليفربول

#

للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

#

انفراجة في مفاوضات انتقال«صلاح» للريال

المصريون

صلاح

سامبا

فاز محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، بجائزة الجولدن سامبا، والتي يحصل عليها اللاعب صاحب الأعلي تصويتًا في استفتاء جماهير الريدز.

ويتسلم الفرعون الجائزة خلال مباراة برايتون القادمة على ملعب "الأنفيلد" يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الموسم الحالى للدورى الإنجليزى بالإضافة إلى ترينت ألكسندر آرنولد الذى سيتسلم الجائزة كأفضل لاعب شاب.

تقدم هذه الجائزة إلى لاعبى ليفربول بناء على تصويت جماهير الفريق عبر المنتدى الخاص بهم.

وسبق لكلًا من لويس سواريز، فيليب كوتينيو، ستيفن جيرارد أن توجوا بالجائزة من قبل، كما حصل عليها ساديو مانى فى الموسم السابق.

وحصد محمد صلاح أكبر مجموع من أصوات جماهير ليفربول كأفضل لاعب فى الفريق خلال الموسم الحالى، بينما بات أرنولد أفضل لاعب شاب فى الفريق.

الجدير بالذكر أن ليفربول سينهى موسمه المحلى بمواجهة برايتون، قبل أن يلتقى مع ريال مدريد يوم 26 مايو فى نهائى دورى الأبطال وختام الموسم رسميًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل الإسلاميون عائدون ؟

جمال سلطان

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» هل يتدخل «السيسي» لحل أزمة نهائي الكأس؟
» «فيفا» يوجه صدمة جديدة للمغرب
» 7 غارات إسرائيلية على غزة
» جائزة جديدة لـ«صلاح» مع ليفربول
» الإفراج عن 18 من متظاهري تذاكر المترو
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» اتحاد الكرة: مباراة نهائي الكأس في موعدها
» «فندي»: من يفكر في عاصمة سوى القاهرة «غير عاقل»
» شرط ليفربول لبيع «صلاح»
» «حسونة» أول مصرية تحصل على تكريم « تشامبان »

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون