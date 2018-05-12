تصفيق حاد لـ سعودية "كفيفة" حصلت على الماجستير بأمريكا

12 مايو 2018 - 08:51 م

لم تقف حالتها الصحية حائلًا أمام تحقيق حلمها باستكمال الدراسة، حيث حصلت رقية عجاج، فتاة سعودية كفيفة مبتعثة، على الماجستير، اليوم السبت، من جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة وتم قبولها في مرحلة الدكتوراه بجدارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل تخرج "رقية"، وهي من مدينة صفوى، خلال تسلمها شهادة التخرج؛ حيث ضجت القاعة بالتصفيق، حيث تعتبر أول سعودية تحصل على جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية.

وأثار هذا المشهد فخر السعوديين على تويتر؛ حيث اعتبروا ذلك دليلًا قاطعًا على دعم المملكة غير المحدود لجميع أبنائها.