بالفيديو.. أبرز 9 لاعبين مسلمين في كرة القدم لعام 2018

12 مايو 2018 - 09:06 م

عرضت قناة "كريزي لايف ستايل" فيديو لعدد من اللاعبين المسلمين في كرة القدم لسنة 2018، وجاء في مقدمتهم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، الذي ظهر في الفيديو وهو يقرأ القرآن الكريم على متن الطائرة.

وعرضت القناة، في الفيديو، صورًا للاعب ريال مدريد، كريم بنزيما، وهو يرتدي ملابس الإحرام، بالإضافة إلى لاعب مانشستر يونايتد، بول بوغبا، الذي ظهر في أحد المساجد.

كما عرضت القناة صورًا للاعب الألماني، مسعود أوزيل، أثناء أدائه لمناسك الحج.



