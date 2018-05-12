وزير النقل: «بعد يومين البنزين هيزيد.. وأنا واثق من هذا الكلام»

12 مايو 2018 - 09:17 م

كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، عن أن أسعار البنزين ستشهد زيادة جديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك تعليقًا على زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة وصلت إلى 250%.

وقال "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتى" الذى يذاع على قناة "صدى البلد"، "بعد يومين البنزين هيزيد.. وأنا واثق من هذا الكلام".

وأضاف وزير النقل، "إذا لم يتم زيادة سعر تذكرة المترو فإن الخط الأول سينهار، وليس أمامنا شيء سوى الزيادة أو إغلاقه، وإذا تم إغلاقه فلن يستطيع المواطنون تحمل تكلفة المواصلات السطحية".

وأشار إلى أن مترو الأنفاق لم يتم تطويره خلال الـ30 عامًا الماضية، مشددًا على أنه لن يتراجع عن قرار رفع سعر تذاكر المترو.



