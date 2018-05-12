صدام جديد بين سموحة واتحاد الكرة

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المصريون

الزمالك

سموحة

فرج عامر

نفى فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تراجعه عن قراره بالانسحاب من مباراة نهائي كأس مصر، أمام الزمالك، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وكتب "عامر"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نحترم الدكتور ثروت سويلم كزميل لى فى البرلمان المصرى.. ولكن سموحة مازال منسحبا من المباراة النهائية للكأس».

يذكر أن فرج عامر أعلن انسحاب سموحة من المشاركة فى مواجهة الزمالك بنهائى الكأس، اعتراضًا على عدم تعيين حكام أجانب لإدارة المواجهة بينما أعلن سويلم انتهاء الأزمة ومشاركة سموحة فى النهائى وهو ما رد عليه رئيس سموحة إنه ليس صحيحا وأن النادى السكندرى مازال متمسكا بالانسحاب.



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