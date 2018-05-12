» نهائي الكأس.. قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، قائمة فريقه لمباراة سموحة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.

وضمت قائمة الفريق كلا من :

جنش - عمر صلاح في حراسة المرمي

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - النقاز - احمد ابو الفتوح - محمد مجدي - محمد عبد الغني- حازم امام

خط الوسط: طارق حامد - محمد اشرف روقا - محمود عبد العزيز - احمد توفيق - دونجا - عماد فتحي - ايمن حفني - محمد عنتر - عبد الله جمعه - احمد مدبولي

خط الهجوم: كاسونجو - باسم مرسي - أوباما

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