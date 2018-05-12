» مقتل وإصابة 9 أشخاص في عملية طعن بفرنسا

"الحديدي" تطالب بهذا الأمر الهام بشأن المترو
تعليق صادم من "أديب" على زيادة أسعار تذاكر المترو
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4 زيادات جديدة في انتظار المصريين بعد تذكرة «المترو»
إلغاء مفاوضات «سد النهضة» بإثيوبيا
أجرأ7قرارات لـ «السيسي» أخافت «مبارك» و«مرسي»
وزير النقل: «بعد يومين البنزين هيزيد.. وأنا واثق من هذا الكلام»
هل تصبح «حكومة إسماعيل» كبش فداء للمترو؟
الأيام القادمة أسود من 1967
هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر
المصريون ووكالات
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