تعليق صادم من "أديب" على زيادة أسعار تذاكر المترو

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم استغلال قرار تحريك سعر تذكرة مترو الأنفاق لإثارة البلبة، قائلا: "نتخنق جوانا، وبلاش تخلوا حد يتاجر بيها".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت: "في ناس كانت بتنادي على الدكتور محمد مرسي.. وده ماله ومال التذكرة"، لافتًا إلى أن هناك محاولات لاستغلال الأمر بشكل سيىء.
وأشار "أديب" إلى أنه يربأ بالشعب المصري أن يكون أداة في يد أحد غيره، مشيرًا إلى أن هناك قنوات، وبرامج يمكن التعبير من خلالها على غضبنا.

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