تعليق صادم من "أديب" على زيادة أسعار تذاكر المترو

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إلغاء مفاوضات «سد النهضة» بإثيوبيا
أجرأ7قرارات لـ «السيسي» أخافت «مبارك» و«مرسي»
وزير النقل: «بعد يومين البنزين هيزيد.. وأنا واثق من هذا الكلام»
هل تصبح «حكومة إسماعيل» كبش فداء للمترو؟
الأيام القادمة أسود من 1967
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المصريون ـ متابعات
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