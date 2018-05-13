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"الحديدي" تطالب بهذا الأمر الهام بشأن المترو

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لميس الحديدي
لميس الحديدي

المصريون ـ متابعات

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دعت الإعلامية لميس الحديدي، القطاع الخاص، بسداد اشتراكات المترو لموظفيها، موضحة أنه لا بد للقطاع الخاص لاسيما الشركات المهمة والغنية، أمثال شركات البترول والقطاعات ذات الدخل المرتفع التدخل لمساعدة موظفيها من خلال سداد رسوم موظفيها للتخفيف عن كاهل العاملين.
وأوضحت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت أن الدولة لا بد أن تنظر للمواطن خاصة أن دخله لم يزيد وفي الجانب الأخر الإصلاحات الاقتصادية هامة ولا يمكن استمرار المترو بهذا الشكل، مناشدة الدولة بضرورة استخدام تلك الزيادات لتحسين الخدمة المقدمة للركاب، خاصة أنه يخدم 3 مليون مواطن.
وأشارت "الحديدي" إلى أن منظومة النقل سواء المترو أو المواصلات العامة تحتاج إلى الإصلاحات لتحقيق العدالة الاجتماعية.

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