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متحدث "الخارجية" يكشف تفاصيل أزمة "روسيا اليوم"

دفتر أحوال الوطن

الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات
الخارجية المصرية تكشف مفاجأة عن تحذيرات السفارات

المصريون ـ متابعات

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أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن دهشته من استطلاع موقع "روسيا اليوم" حول "حلايب وشلاتين"، مضيفا: "كان غريبا على "روسيا اليوم" أن تضع مثل هذا الاستطلاع خاصة في ظل العلاقات القوية مع موسكو".
وأوضح "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت أنه تم التواصل مع الجانب الروسي سواء في القاهرة أو موسكو لطلب تفسير واضح ولم تمر سوى ساعات وتم حذفه"، مؤكدا أن وزارة الخارجية أبلغت روسيا رفض هذا الاستطلاع وهو ما دفع إدارة القناة لحذفه وتقديم اعتذار رسمي لمصر.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الوزير سامح شكري ألغى حوارا كان مقررا مع القناة نتيجة هذا التطور"، مستبعدا وجود أسباب سياسية خلف هذا الاستطلاع.


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