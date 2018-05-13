الكشف عن تفاصيل العثور على خراف نافقة في البحر الأحمر

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خراف نافقة
خراف نافقة

المصريون ـ متابعات

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كشف حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، العثور على 25 خروف نافق في البحر الأحمر بالغردقة، مشيرًا إلى أن الخراف تم إيجادها عندما كان يغوص مجموعة من السائحين.
وتابع «الطيب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، أن اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أمر بتشكيل فرقة للقبض على أصحاب السفينة المسؤولة عن إلغاء الخراف، وتم حجز المركب، والتقاط الخراف، مضيفًا أنهم يعملون بشكل متواصل لمواجهة التعديات ونجحوا في السيطرة على التلوث البحري والبيئي الناتجة عن الخراف النافقة.
وأكد أنه يجب القبض على أي سفينة مخالفة، لأن التلوث ممكن أن يتسبب في هجوم أسماك القرش على السائحين.

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