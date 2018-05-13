» «داعش» يتبنى الاعتداء في وسط باريس

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي تبنيه لحادث الاعتداء بسكين في وسط باريس.



وتمكنت الشرطة الفرنسية من إطلاق النار على منفذ الاعتداء الذي سقط قتيلًا.

من جانبه، قال المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولانز، إن منفذ حادث الطعن في وسط باريس هتف «الله أكبر»، حسب رواية شهود العيان.

وأوضح المدعي العام، في تصريح صحفي، مساء السبت، أن التحقيق عهد إلى إدارة مكافحة الإرهاب في نيابة باريس.

وأفادت مديرية شرطة باريس، عبر «تويتر»، بأن حادث الطعن أسفر عن مقتل شخصين أحدهما المهاجم، وإصابة 4 آخرين.

