لي حق النصح عليك .. تدخل لأن الناس تغلي

13 مايو 2018 - 05:07 ص

وجه الدكتور خالد رفعت صالح - مؤسس مركز طيبة للدراسات السياسية - نداءً للرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل لتخفيض سعر تذكرة المترو .



وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "أكاديمي مؤيد لـ"السيسي": نداء .. للرئيس السيسي .. يا ريس... الناس بتغلي .. لا تصدق المطبلاتية .. الشعب جاب آخره .. تدخل يا ريس بنفسك وقلل زيادة سعر تذكرة المترو ... ولا تستجيب لصندوق النقد بخصوص رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء السنة دى .. هذا الصندوق لم يدخل بلد إلا وخربها ... تدخلك الآن ضرورى لإنقاذ البلد من عاصفة تتجمع نذرها فى الأفق لمن يرى ... لا تعتمد على صبر المصريين طويلا .. فهم ينفجرون فى لحظة ولا توجد قوة تستطيع السيطرة على شعب غاضببدا .. انا انتخبتك مرتين واؤيدك .. ولى حق النصح عليك ... اللهم بلغت اللهم فاشهد" حسب رأيهم. ...