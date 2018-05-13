طريقة يمكنك من خلالها الحصول على تذكرة المترو بسعرها القديم

13 مايو 2018 - 07:26 ص

كشف الدكتور عمرو شعت - مساعد وزير النقل - عن إمكانية حصول المواطنين على تذاكر المترو بسعرها القديم من خلال عمل "اشتراكات" في الهيئة .



وقال "شعت" في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "ON E T" : "أي طالب يقوم بعمل اشتراك في المترو نحاسبه على التذكرة بسعر 22 قرش .. بينما ذوي الاحتياجات الخاصة نحاسبهم وفق الاشتراك على سعر التذكرة بـ18 قرش ".



وأضاف: "إذا قام المواطن بعمل اشتراك فيمكن لمن أصبحت تذكرته بـ3 جنيه أن يُحاسب عليها بـ2 جنيه مثل السابق ".



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