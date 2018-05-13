» شاهد .. أعجب مظاهرة في إيطاليا .. وأغرب طريقة لفضها

13 مايو 2018 - 07:49 ص

نشرت صفحة "إيطاليا بالعربي" على موقع تويتر مقطعًا فيديو غريبًا لإحدى المظاهرات التي نظمها سكان مدينة "البندقية" في إيطاليا ضد الحكومة .



وتظاهر السكان عن طريق تجمعهم في عدد من المراكب وسط المياه وقيامهم بالهتاف .. بينما حاول خفر السواحل تفريق المظاهرة عن رش المياه على المواطنين في المراكب.



الفيديو:





