» شاهد .. كلب يمنع أي شخص من لمس صاحبه الذي فقد وعيه

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لأحد الكلاب يمنع جميع المارة من لمس صاحبه الذي فقد وعيه في الشارع .
وحاول شُرطي أن يجعل صاحب الكلب يستفيق إلا أن الأخير كان يهاجمه ، إلى أن استفاق صاحب الكلب ، ونظر للشرطي لكن كلبه حاول حمايته من الشرطي أيضًا.
الفيديو:
لفت انتباهي هذا الفيديو العظيم لكلب يحمي صاحبه من أن يقترب منه أحد وهو ملقى في الشارع بلا وعيه. pic.twitter.com/nQ8oMcrxSN— فرح فارس (@mairam100) May 12, 2018
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