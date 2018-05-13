» شاهد .. كلب يمنع أي شخص من لمس صاحبه الذي فقد وعيه

13 مايو 2018 - 08:06 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لأحد الكلاب يمنع جميع المارة من لمس صاحبه الذي فقد وعيه في الشارع .



وحاول شُرطي أن يجعل صاحب الكلب يستفيق إلا أن الأخير كان يهاجمه ، إلى أن استفاق صاحب الكلب ، ونظر للشرطي لكن كلبه حاول حمايته من الشرطي أيضًا.



الفيديو:





