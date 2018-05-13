عنان سيدفع ثمن تصريحات الملياردير الإخوانى

13 مايو 2018 - 11:01 ص

قال سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن سمير نجل الفريق سامي عنان كذب ادعاءات مفوض العلاقات الخارجية السابق لجماعة الإخوان المسلمون الأسبق يوسف ندا بأنه لا يريد الإفصاح عن أسرار علاقته بوالد سمير لأنه إذا أفصح ستفضى بالفريق إلى حبل المشنقة حسب تصريحاته بقناة الجزيرة .

وأضاف عبد الحفيظ أن الملياردير الإخوانى العجوز ورط عنان من حيث يعلم، فالرجل لا ينطق إلا بحساب، كل أكاذيبه السابقة ورسائله المشفرة لها دلالاتها وعواقبها، ورئيس الأركان السابق هو من سيدفع وحده فاتورة هذه التصريحات، ليس تلك هى المرة الأولى التى سعى فيها ندا إلى إحداث وقيعة فى المجتمع المصرى بقصص من وحى خياله، ففى يونيو 2015، وجه ثعلب الجماعة رسالة فتنة دعا فيها من يريد إعادة ترتيب الأوراق إلى تثبيت الشرعية على حد زعمه وذلك لحماية أبناء مصر.

ومضى الكاتب الصحفى قائلا: "لندا وثيقة نشرت بكتاب الشيخ محمد الغزالي "قذائف الحق" تحت مسمى "الكذبة الخالدة والوثيقة الزائفة"، تزعم أن الأجهزة الأمنية فى عهد عبدالناصر وضعت خطة للقضاء على الإخوان واستئصال وجودها، وتضمنت خطوات شديدة القسوة، تتجاوز محاربة الإخوان تنظيميا وفكريا، واعترف ندا للمهندس مراد جميل الزيات أحد قيادات الاخوان السابقين بنقابة المهندسين، وفق ما قاله أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط بأنه قام بفبركة هذه القصة لتشويه نظام الحكم الناصرى".