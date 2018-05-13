» بالمستندات.. أهالي "الخمسين" للسيسي: ولادنا في خطر

13 مايو 2018 - 11:13 ص

ناشد أهالي قرية الخمسين التابعة للوحدة المحلية بالغرق قبلي، مركز أطسا محافظة الفيوم، وزير التعليم ومسئولي الحي والمحافظة، بسرعة التدخل واتخاذ اللازم لإنقاذ أطفالهم في المدارس من كارثة محققة.

وقدم الأهالي شكوي لوزير التعليم، ومحافظ الفيوم، وذلك لتأخر إنشاء مدرسة منذ أكثر من 4 أعوام كاملة، حيث إن القرية بها 365 تلميذ في المرحلة الابتدائية، و180 في الإعدادية و120 آخرين في التعليم الفني والتجاري، ولايوجد سوى مدرسة للتعليم الابتدائي فقط، والباقي يذهب إلى بلاد أخرى مجاورة القريبة منها تبعد 6 كيلو متر وعدم وجود مواصلات ولها طرق غير ممهدة.

وأوضح الأهالي في شكواهم، أن الأبنية التعليمية قررت إنشاء محلق توسيع في سبتمبر 2014 علي أن يكون التسليم في يوليو 2015، ولكن حتى اللحظة لم يًسلم الملحق ولم يكتمل فرشه بشكل نهائي.

وقالوا، إن أبنائهم قضوا عامين كاملين في قرية مجاورة، ولكن تم نقلهم إلي محلق الجديد نظرا لتكثيف الشكاوي من أولياء الأمور، ويتقلي فيه الطلاب العلم بدون اكتمال الفرش والمقاعد والتجهيزات.

وأرسل أولياء الأمور استغاثة للسيسي بانقاذ أبنائهم من الخطر، وتسألوا" لماذا كل هذا التهاون أن يستغرق ملحق مدرسة الخمسين أربع سنوات والمفروض انه إعدادي ولكن نظرا لأن المدرسة الابتدائية بالقرية أيله للسقوط تم تشغيله ابتدائي ولا يوجد أي نيه للتحرك لعملية الطرح والترسيه للمبنى القديم؟.