» إسرائيليون : الاحتلال لا يمثل يهوديتي

13 مايو 2018 - 11:52 ص

قام العشرات من الإسرائيليين بالمشاركة في احتجاج بالقدس المحتلة على نقل السفارة الأمريكية إلى من تل أبيب إلى القدس.

وسار المحتجون في الشوارع الرئيسية بالقدس وصولا إلى مدخل المدينة القديمة.

وعبر المحتجون عن دعمهم لحل الدولتين لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك قبل أيام من نقل السفارة الأمريكية إلى موقعها الجديد في القدس المحتلة.

ورفع عدد من المحتجين لافتة كبيرة كتب عليها بالعربية والعبرية "القدس لنا جميعا"، بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها "الاحتلال لا يمثل يهوديتي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد أعلن في ديسمبر الماضي نقل السفارة الأمريكية إلي القدس.