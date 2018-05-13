تعرف على حالة طقس الغد

13 مايو 2018 - 11:57 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدا الاثنين 14 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين بالقاهرة العظمى 30 والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 ، ومطروح العظمى 24 والصغرى 17 .