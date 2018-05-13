براءة المتهمين بتعذيب محامى المطرية

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ببراءة المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي وعلي أحمد صقر وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ.
كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن المتهمين 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهمين لكل منهم بالسجن المشدد5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان،فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.