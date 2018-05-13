براءة المتهمين بتعذيب محامى المطرية

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ببراءة المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.





كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن المتهمين 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

كانت محكمة النقض قد قررت إلغاء حكم سجن المتهمين 5 سنوات في قضية تعذيب ومصرع المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهمين لكل منهم بالسجن المشدد5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهمين لكل منهم بالسجن المشدد5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.