تأجيل طعن المتهمين باغتيال النائب العام لـ 24 يونيو

13 مايو 2018 - 12:28 م

قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من 53 متهمًا في قضية اغتيال النائب العام على حكم محكمة الجنايات الصادر ضدهم في 22 يوليو 2017 بمعاقبة 15متهمًا بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام شنقًا وبمعاقبة 15 آخرين بالسجن المؤبد و8 بالسجن المشدد 15 عاما و15 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وذلك لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام بالهجوم بتفجير استهدف موكبه أثناء خروجه من منزلة بمصر الجديدة في يونيو 2015 ، لجلسة 24 يونيو المقبل للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المستشارين هاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق سليم وأيمن شعيب وخالد القباني وشعبان سيد ومحمد فتحي ومحمد ثابت وأسامة عبد الرحمن وائل صلاح وبسكرتارية رجب علي وأحمد عبد الفتاح .

وكانت النيابة قد أحالت 67 متهمًا للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا في أواخر يونيو 2015، بقتل هشام بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة ووجهت لهم النيابة عدد من التهم اهمها الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود