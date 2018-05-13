» صهر ترمب وابنته يصلان تل أبيب للاحتفال بنقل السفارة

13 مايو 2018 - 12:29 م

وصل صباح اليوم، صهر ترمب وابنته، تل أبيب للمشاركة في الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس، والمقرر لها غدًا 14 مايو.

ويشارك حوالي 30 سفيرا من معظم الدول المتعاونة مع اسرائيل في احتفال نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة، فيما رفضت بعض الدول الاخرى المشاركة من بينها روسيا وألمانيا والنمسا وبولندا وإيرلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسويد، فيما لم يرد ممثلا رومانيا والنمسا على الدعوة حتى الآن.

ومن بين 30 سفيرا استجابوا للدعوة، كان هناك 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا.

كما يشارك بجانب ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، وصهره ومستشاره، غاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين. سيشاركون في هذه الفعالية، التي تقام الأحد،