رونالدو: تواجد "صلاح وبنزيما" بجانبي سينهي ديكتاتورية برشلونة

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أبدى اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف ريال مدريد الاسباني رغبته في ضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي إلى النادي الملكي للقضاء على ديكتاتورية برشلونة من السيطرة على المسابقات.

وقالت صحيفة "ديلى اكسبريس"، أن رونالدو يرى أن تواجد محمد صلاح وكريم بنزيما فى هجوم ريال مدريد بجانبه سيكون كافيًا لتحدى برشلونة فى الموسم الجديد وإنهاء سيطرة النادى الكتالونى على المسابقات المحلية بعدما توج هذا الموسم بثنائية الدورى والكأس.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع ليفربول الموسم الحالى، ومساهمته فى قيادة "الريدز" للصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت فى وقت سابق، أن إدارة نادى ليفربول لا تمانع فى تحقيق رغبة محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، شرط الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويبدو أن صفقة انتقال محمد صلاح المحتملة إلى ريال مدريد ستكون حديث الصحافة الإنجليزية والإسبانية خلال الأيام المقبلة، على الرغم من التصريحات التي أدلى بها اللاعب المصري مؤخرًا وأكد خلالها نيته البقاء فى ليفربول ورغبته فى تحقيق مزيد من النجاحات مع الفريق.

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد يوم 26 مايو الجاري بمدينة "كييف" الأوكرانية في نهائي دوري أبطال أوروبا.


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