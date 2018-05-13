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أمين للإعلام الأجنبى: "العبوا بعيد عن السيادة المصرية"

الحياة السياسية

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روسيا

مصر

حلايب وشلاتين

محمد أمين

وجه محمد أمين، الكاتب الصحفي، رسالة قاسية إلى وسائل الإعلام الأجنبية التى تهتم بالشأن المصرى قائلا: "العبوا بعيدا عن عن السيادة  المصرية زهقنا من "بى بى سى" و"الجارديان" والآن روسيا اليوم، إلا وحدة الأراضى المصرية"، ذلك تعقيبًا منه على الأزمة التي تسبب فيها  موقع روسيا اليوم الإخبارى من عمل استطلاع للرأي حول مصرية مدينتى حلايب وشلاتين بجنوب مصر.

وأضاف أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصري اليوم" تحت عنوان "إلا سيادة مصر"، أن التكذيب فى حالات معينة ممكن ولكن فى هذه الحالة تكذيب الخارجية المصرية أو الهيئة العامة للاستعلامات لا يكفى، ولا نطالب الدولة المصرية بغلق مكاتب هذه المواقع فى مصر ولكن فى واقعة الاستطلاع لا يكون الرد الدبلوماسي  كافيًا  ففى قضايا النشر جرائم  لا يكفى فيها الاعتذار والحذف".

وتابع قائلا: "حرية الرأى والتعبير مكفولة دستوريا ولكن بشرط أن يكون رأيا منضبطًا وموضوعيًا فهل استطلاع روسيا اليوم رأى؟، ليس رأيًا إنما هو محاولة  للتشكيك المتعمد فى وحدة  الأراضى المصرية  فلا نقبل الأسف أو الاعتذار حول تبعية حلايب وشلاتين".


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