مذيع الجزيرة : يا لهوي أختي قاضية بإسرائيل

13 مايو 2018 - 02:13 م

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدة نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية حول تعيين قاضية عربية تدعي " سوسن القاسم" قاضية في إسرائيل.

وأضافت الصفحة علي حسابها : انتخبت لجنة تعيين القضاة بإسرائيل المحامية سوسن القاسم اول قاضية درزية.

وفي تصريح لوزيرة العدل اييلت شاكيد: " في السنوات الـ 3 الأخيرة قمنا بتعيين اكثر من 250 قاضٍ وقاضية ممتازين ، بعد تمثيل نسوي من الحريديم والإثيوبيين ندعم الجهاز بقاضية من الطائفة الدرزية"

ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نسبوا "سوسن القاسم" بأنها شقيقة الإعلامي السوري فيصل القاسم.

من جانبه رد القاسم علي حسابه الخاص علي تويتر بشكل ساخر على الشائعات التي ربطته بسوسن القاسم، قائلا في تغريدة قصيرة ": "يا لهوووووووي... هههههههه طلع عندي أخت قاضية بإسرائيل وأنا موش عارف".

وبرغم عدم إعلان إسرائيل وجود صلة قرابة بين سوسن القاسم وفيصل القاسم، إلا أن مغردين زعموا أن الأخير هو شقيق القاضية الدرزية.

وعبر عشرات المغردين عن سخريتهم من الخبر الذي تداولته حسابات علي موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر خلال الساعات الماضية.

واستغرب أحد المغردين ترويج الشائعة، برغم أن القاضية فلسطينية، والقاسم سوري ،ليرد الأخير عليه: "توقع كل شيء من ذباب المباحث الحنكفوشي".

فيما علق آخر الف مبروك يافيصل القاسم لكريمتك والله يخليكم عزمي بشارة.

بينما سخر أحد المعلقين قائلا : فيصل القاسم لا توجد له اخوات . يوجد له اخ واحد فقط . كفاكم كذب وتلفيق يا جهله.