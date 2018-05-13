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النيابة توجه استدعاء للمدير المالى للزمالك

الرياضة

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مباحث حلوان

غنيمة

أرسلت نيابة الأموال العامة العليا استدعاء للقائم بأعمال المدير المالي لنادي الزمالك "محمد بدر" للحضور غدًا أمام النيابة والخضوع لتحقيق بشأن أمور مالية بسبب بلاغ ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي.

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع محمد بدر، بشأن فتح الحساب الخاص وتغيير العملة.

وكانت محكمة جنح العجوزة الجزئية، أصدرت حكما ببراءة كل من عبد الكريم عبد الفتاح عبد الكريم أمين الخزينة بنادي الزمالك، ومحمد بدر الدين القائم بأعمال المدير المالي بالنادي، من التهمة التي كانت موجهة لهما من اللجنة المالية التي كانت مكلفة من وزير الشباب والرياضة لإدارة الشئون المالية للنادي.


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