مشاري بن راشد للإخوان: رمضان شهر المعارك

13 مايو 2018 - 02:28 م

قال المقرئ والمنشد الديني مشاري بن راشد العفاسي إنه لا مانع من أن يستمر في توضيح ضلال جماعة الإخوان المسلمين في شهر رمضان.

وأضاف العفاسي علي حسابه الخاص علي "تويتر" أن هناك أحداثًا وغزوات وقعت في شهر رمضان، في إشارة منه إلى أنه سيواصل غزواته مع الإخوان.

وأوضح أنه من ضمن أحداث رمضان: نزول القرآن الكريم، غزوة بدر، فتح مكة، عودة النبي? من غزوة تبوك، فتح عمورية، عين جالوت، لافتًا إلي أنه "يعني لا مانع من أن نستمر في التحذير من أم الجماعات الضالة الإخوان المسلمين وفروعها المتطرفة".

يذكر أن المنشد الديني مشاري بن راشد ما زال يواصل هجومه علي جماعة الإخوان المسلمين، والذي بدأه منذ عامين، ثم عاد مجددًا في الهجوم والهجوم المضاد في أبريل الماضي، والذي ما زالا مستمرًا حتى الآن.