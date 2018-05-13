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وفد من حماس يبحث تظاهرات نقل السفارة بالقاهرة

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وكالات

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كشف مصدر مصري مطلع عن أن وفدًا من قيادات حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية يصل القاهرة اليوم للقاء القائم بأعمال مدير المخابرات العامة.

وأوضح المصدر أن مصر وجهت الدعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للتباحث في الغضب الشعبي المتصاعد في غزة خلال الأسبوع الجاري احتجاجًا على نقل السفارة الأمريكية للقدس وخطط التظاهر في ذكرى النكبة.

ويتوقع أن يجرى اللقاء في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفي وقت سابق أفادت إدارة معبر رفح في تصريحٍ مقتضب بمغادرة الوفد عبر بوابة المعبر، فيما قالت قناة القدس التابعة لحماس إن الوفد يضم هنية وخليل الحية.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة وجهها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى هنية.

وبحسب وكالة "قدس برس إنترناشيونال"، فإن الزيارة ستستغرق عدة ساعات، وستجرى خلالها مباحثات ثنائية حول "مسيرات العودة" المقرّر انطلاقها عشية ذكرى النكبة الفلسطينية، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمُطلع "هناك قلق إسرائيلي وإقليمي ودولي من مسيرات العودة، والتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها، ما استدعى طلب واشنطن وتل أبيب تدخّل مصر لدى حركة حماس لوقف الفعاليات، أو ضمان عدم اقتحام المسيرات للحدود الفلسطينية باتجاه المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة".

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