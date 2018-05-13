الحصرى: هذا هو سبب تأخر الإنجاب عند الرجال

13 مايو 2018 - 02:50 م

قال الدكتور أسامة الحصرى عضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة المسالك البولية إن "دوالى الخصيتين" تعتبر من أكثر الأسباب التى تسبب تأخر الإنجاب عند الرجال وهى مشكلة كبيرة, وقد لا تظهر مصحوبة بآلام لدرجة أنها قد تكتشف بالصدفة بعد الزواج كما أن 60% من الرجال مصابون بالدوالى وقد لا يدرى كثير منهم بالمرض.

وأضاف الحصرى أن هذا المرض من أهم أسباب تأخر الإنجاب الثانوى لرجل سبق له الإنجاب من قبل, مؤكدًا أن العلاج الجراحى هو العلاج الوحيد لدوالى الخصيتين ولا يوجد أي علاج دوائى يؤدى إلى شفاء من هذا المرض، كما أن عملية استئصال الدوالى تعمل على تحسين حالة السائل المنوى وإنتاج الحيوانات المنوية بنسبة 70% سواء من ناحية العدد أو الحركة وبالتالى تزيد الفرصة فى الإنجاب بشكل كبير.

وأشار عضو الجمعية الأوروبية المصرية إلى أنه من الممكن حدوث دوالي الخصية دون ظهور أي أعراض ولكنها قد تؤدي أيضًا لألم موضعي بالإضافة لخلل في خصوبة الرجل وبالتالى يحدث اضطراب.