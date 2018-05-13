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"بالوسورا" يعلن موعد آخر ظهور لـ"السعيد"

الرياضة

السعيد
عبدالله السعيد

محمد الخرو

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كشف الموقع الرسمي لنادي كوبيون بالوسورا الفنلندي عن آخر ظهور للاعب عبد الله السعيد نجم منتخب مصر المعار إلي النادي الفنلندي لافتًا إلى أن مشاركة اللاعب بين صفوف الفريق هو الصفقة الأفضل في تاريخ النادي.

وأوضح الموقع أن 18 مايو المقبل سيشهد الظهور الأخير لعبد الله السعيد بقميص كوبيون بالوسورا الذي ستنتهي إعارته مطلع يونيو المقبل.

عبد الله السعيد شارك فى 6 مباريات مع كوبيون، صنع فيها هدفين لزملائه، بطريقة رائعة، حيث وصفه الموقع بأنه "مايسترو خط الوسط".

وقال مدرب كوبيون عن عبد الله السعيد: "هو لاعب رائع للغاية، كنت أتمنى بقاءه معنا، لكننا استفدنا من مشاركته مع الفريق، أتمنى له التوفيق فى مستقبله".

وأضاف التقرير أن مباراة كوبس أمام ماريهامن ستشهد وداعًا لائقًا من النادى لعبد الله السعيد، ومن المتوقع أن يحضر 4 آلاف مشجع فى المباراة، ليكون أكبر حضور جماهيرى هذا الموسم لفريق كوبيون بالوسورا من أجل وداع النجم المصرى.

ووافق الأهلى مؤخرًا على انضمام السعيد للدورى الفنلندى مجانا لمدة "شهرين"، دون حصول القلعة الحمراء على أى مقابل مالى، حتى يحافظ نجم المنتخب الوطنى على مستواه ولياقته الفنية قبل كأس العالم، عقب قرار الإدارة بتجميده وعرضه للبيع على خلفية أزمة توقيعه للزمالك.

ومن المقرر أن يلعب عبد الله السعيد لأهلي جدة بداية الموسم المقبل، لكنه اتفق مع إدارة الأهلي على الرحيل للدوري الفنلندي للحفاظ على مستواه الفني والبدني.

ومن المتوقع أن ينضم عبد الله السعيد إلى معسكر المنتخب المصرى استعداد لمباراة الكويت المقرر لها يوم 25 مايو المقبل فى الكويت تحضيرا لكأس العالم، حيث ستشهد هذه المباراة تواجد معظم القوام الأساسي للفراعنة ما عدا محمد صلاح نظرًا لارتباطه بمباراة نهائى دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد مع ليفربول يوم 26 مايو الجارى.


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