  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:23 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وبرايتون

محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: نعاني من أزمة ندرة المياه وهذا السبب

مشروع سد النهضة

مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022

جمال خاشقجي

خاشقجي : سأكسب رهان وصول إمرأة إلي منصب الرئاسة

خالد داود يستقيل من الدستور

خالد داود يعلن استقالته من رئاسة الدستور

مشاري بن راشد

مشاري بن راشد للإخوان: رمضان شهر المعارك

فيصل القاسم

مذيع الجزيرة : يا لهوي أختي قاضية بإسرائيل

الإبراشي

مفاجأة صادمة بواقعة تحرش طفل بطفلة

الأب مانويل

الأب مانويل للفلسطينيين : القدس لن يحررها إلا صلاح الدين

صلاح

رسميًا.. "صلاح" أول عربي يحصد هذه الجائزة

تأجيل محاكمة 32 متهمًا في خلية "ميكروباص حلوان"

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

النيابة لمتهمى "ميكروباص حلوان": "سلاحكم خزي عليكم"

#

تأجيل محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ29 أبريل

#

تأجيل محاكمة 66 متهمًا في "داعش الصعيد" لـ2 إبريل

#

تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى اغتيال السيسي

الشرطة

تأجيل

محاكمة

ميكروبا حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، إلى 24 يوينيو المقبل؛ لمرافعة الدفاع.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها: الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 إبريل 2016.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» نجم الزمالك لـ«كوبر»: «حسبي الله ونعم الوكيل»
» "بالوسورا" يعلن موعد آخر ظهور لـ"السعيد"
» تعرف على ملعب لقاء الأهلى وكمبالا سيتى
» وفد من حماس يبحث تظاهرات نقل السفارة بالقاهرة
» علاء نبيل مروضًا لـ «ذئاب الجبل»
» اشتباكات عنيفة بمجمع حكومي شرقي أفغانستان
» الطالبة مريم تتوقع قتلها قبل وفاتها
» كيف وصف "البرادعي" الوضع الحقوقى بالبلاد؟
» الذهب يرتفع 10 جنيهات
» صهر ترمب وابنته يصلان تل أبيب للاحتفال بنقل السفارة
» إسرائيليون : الاحتلال لا يمثل يهوديتي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون