» نجم الزمالك لـ«كوبر»: «حسبي الله ونعم الوكيل»

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خالد قمر

أبدى خالد قمر، نجم الزمالك والمعار لفريق الإنتاج الحربي، عن استيائه الشديد من اختيارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لقائمة الفراعنة التي ستشارك في معسكر مايو الجاري.

وكتب «قمر»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اعتراضًا على عدم وجوده في قائمة الفراعنة: «حسبي الله ونعم الوكيل».

ويتخلل معسكر الفراعنة 3 مباريات ودية مع الكويت يوم 25 مايو الجاري بالكويت، ومع كولومبيا بمدينة بيرجامو الإيطالية يوم 1 يونيو، ومع بلجيكا بمدينة بروكسل يوم 6 يونيو، قبل إعلان القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، والتي تقام منافساتها خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو المقبل بروسيا.

وتألق قمر بشدة مع الإنتاج الحربي خلال الموسم الحالي، بعد إعارته من الزمالك، حيث سجل 9 أهداف في 17 مباراة.


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