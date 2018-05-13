  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:23 م
بحث متقدم
مؤرخ بريطاني يكشف زيف بطولات «الموساد» في مصر

مؤرخ بريطاني يحطم صورة «الموساد» في مصر

توفيق

القبض علي «توفيق عكاشة» بالعجوزة

أرشيفية

5 بدائل للتراجع عن رفع سعر تذكرة المترو

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

متهمين داعش ليبيا

إحالة 278 من «حسم ولواء الثورة» للقضاء العسكري

مشروع سد النهضة

مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتلقى شكاوى المواطنين عبر «فيس بوك»

الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال» يهاجم مادة دستورية: الشيطان يكمن في تفاصيلها

محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: نعاني من أزمة ندرة المياه وهذا السبب

جمال خاشقجي

خاشقجي : سأكسب رهان وصول امرأة إلي منصب الرئاسة

ضد نقل السفارة الأمريكية..

فلسطين تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل

عرب وعالم

القدس
القدس

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

#

الجامعة العربية تبحث جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

#

فلسطين تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية

#

الجامعة العربية تدين قمع إسرائيل "الوحشي" للفلسطينيين

طالبت فلسطين، اليوم الأحد، مجلس جامعة الدول العربية، بعقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، يوم الأربعاء المقبل؛ لمواجهة القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الفلسطينية.

وقال سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، في تصريح له، اليوم الأحد، إنه لابد أن ينتج عن الاجتماع ردود وقرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية، تؤكد سعيها الجاد لإبطال قرار الولايات المتحدة الأمريكية، وأي قرارات مماثلة لدول أخرى تحذوا حذوها بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها.

يذكر أنه وصل صباح اليوم، صهر ترمب وابنته، تل أبيب للمشاركة في الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس، والمقرر له غدًا 14 مايو.

ويشارك حوالي 30 سفيرًا من معظم الدول المتعاونة مع إسرائيل في احتفال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، فيما رفضت بعض الدول الأخرى المشاركة من بينها روسيا وألمانيا والنمسا وبولندا وإيرلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسويد، فيما لم يرد ممثلا رومانيا والنمسا على الدعوة حتى الآن.

ومن بين 30 سفيرًا استجابوا للدعوة، كان هناك 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هي هنغاريا وتشيكيا وبلغاريا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون برباعية
» التحقيق مع 10 أشخاص في "احتجاجات تذاكر المترو"
» ليفربول يحتفل بـ«صلاح» بعد هدفه أمام برايتون
» مسيرة حاشدة بالمغرب ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
» إحالة 278 من «حسم ولواء الثورة» للقضاء العسكري
» اندلاع حريق بـ"أخبار اليوم"
» السجن 7 سنوات لمسئولين هاربين بتهمة قتل الطفل "يوسف"
» فرمانات أخته تفسد حياتنا!
» إحباط تهريب 7 طرود بها كتب مخطوطة ووثائق أثرية
» فلسطين تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام برايتون

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون