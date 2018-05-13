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"النواب" يوافق مبدئيًا على قانون "تنمية الصعيد"

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وكالات

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وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قانون "تنمية جنوب الصعيد"، من حيث المبدأ، حيث شهدت الجلسة خلافات حول مسمى القانون.

واقترح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب تسمية هيئة تنمية جنوب الصعيد بـ"هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية"، وهو المسمى الذي اقترحه بعض النواب.

وأبدى الدكتور علي عبدالعال استيائه لغياب نواب الصعيد عن الجلسة التي تناقش فيها قانون تنمية الصعيد، موضحا "معظم نواب الصعيد مش موجودين للأسف".

ورد المستشار عمر مروان ، وزير شؤون مجلس النواب تنمية المناطق، "هناك قرار من رئيس الجمهورية بتقسيم مصر إلى 8 مناطق اقتصادية، بينها إقليم جنوب الصعيد، وهناك تنمية سيناء وجنوب الصعيد كإقليم اقتصادي وهناك شمال وجنوب الصعيد".

واقترح أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، أ، يكون المسمى "تنمية جنوب مصر"، مبينًا أنه "لا يمكن أن ننشئ هيئة لتنمية كل منطقة".


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