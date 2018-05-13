  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:22 م
بحث متقدم
مؤرخ بريطاني يكشف زيف بطولات «الموساد» في مصر

مؤرخ بريطاني يحطم صورة «الموساد» في مصر

توفيق

القبض علي «توفيق عكاشة» بالعجوزة

أرشيفية

5 بدائل للتراجع عن رفع سعر تذكرة المترو

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

متهمين داعش ليبيا

إحالة 278 من «حسم ولواء الثورة» للقضاء العسكري

مشروع سد النهضة

مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يتلقى شكاوى المواطنين عبر «فيس بوك»

الدكتور على عبدالعال

«عبدالعال» يهاجم مادة دستورية: الشيطان يكمن في تفاصيلها

محمد عبدالعاطي وزير الري

وزير الري: نعاني من أزمة ندرة المياه وهذا السبب

جمال خاشقجي

خاشقجي : سأكسب رهان وصول امرأة إلي منصب الرئاسة

«صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون برباعية

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام برايتون

#

مكاسب "صلاح" في آخر جولات "البريميرليج"

#

للمرة السابعة.. «صلاح» لاعب الشهر في ليفربول

#

«صلاح» يعلق على المواجهة المرتقبة مع «رونالدو»

المصريون

ليفربول

برايتون

صلاح

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على برايتون، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

قدم محمد صلاح عرضًا رائعًا وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر فى المباراة الختامية لنادى ليفربول بمسابقة الدورى الإنجليزى، قبل أقل من أسبوعين على مواجهة ريال مدريد الإسبانى بمدينة "كييف" الأوكرانية، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

جاءت أهداف ليفربول عن طريق محمد صلاح وديان لوفرين وسولانكى وأندري روبرتسون فى الدقائق 26 و40 و53 و85 من عمر المباراة التي شهدت مشاركة اللاعب المصري حتى الدقيقة 83.

وبات محمد صلاح أفضل هداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى الإنجليزى بنظام الـ38 جولة وبالتحديد منذ عام 1992، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 32، ليكسر الرقم القياسى المسجل بإسم الثلاثى آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

كما أصبح محمد صلاح أفضل هداف فى تاريخ ليفربول بموسم واحد بمسابقة الدورى الإنجليزى، بعدما كسر الرقم القياسى المسجل باسم لويس سواريز.

محمد صلاح بات أكثر لاعبى الدورى الإنجليزى تسجيلاً للأهداف فى موسم واحد بجميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، بعدما رفع رصيده من الأهداف فى جميع البطولات إلى 44 هدفاً متساوياً مع الهولندى رود فان نيستلروي.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 75 نقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بينما توقف رصيد تشيلسى عند 70 نقطة فى المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة بعد الخسارة التى تعرض لها اليوم أمام نيوكاسل يونايتد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 72 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين فقط على تشيلسى صاحب المركز الخامس، بينما يملك برايتون 40 نقطة فى المركز الرابع عشر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «صلاح» يقود ليفربول للفوز على برايتون برباعية
» التحقيق مع 10 أشخاص في "احتجاجات تذاكر المترو"
» ليفربول يحتفل بـ«صلاح» بعد هدفه أمام برايتون
» مسيرة حاشدة بالمغرب ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
» إحالة 278 من «حسم ولواء الثورة» للقضاء العسكري
» اندلاع حريق بـ"أخبار اليوم"
» السجن 7 سنوات لمسئولين هاربين بتهمة قتل الطفل "يوسف"
» فرمانات أخته تفسد حياتنا!
» إحباط تهريب 7 طرود بها كتب مخطوطة ووثائق أثرية
» فلسطين تطالب الجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل
» بالفيديو.. «صلاح» يتقدم لليفربول أمام برايتون

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون