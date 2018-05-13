» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بالحذاء الذهبي

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أبدى النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، سعادته الشديدة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع فريقه في مختلف المسابقات، في الموسم الجاري.

وقال «صلاح» فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول: "هذا رائع للغاية، فى ذهني دائمًا أن أساعد الفريق على الفوز فى المباريات، والآن نحن فى دورى الأبطال العام المقبل، ولقد فزت بالجائزة، لذا فأنا فخور للغاية"، مضيفًا: "أنا أحاول تطوير نفسى كل عام لذلك أنا سعيد ومن الرائع كسر السجل التاريخي مع ليفربول".

وبات محمد صلاح، أفضل هداف فى موسم واحد بتاريخ الدورى الإنجليزى بنظام الـ38 جولة وبالتحديد منذ عام 1992، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 32، ليكسر الرقم القياسى المسجل باسم الثلاثى آلان شيرار، وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

وسجل محمد صلاح، هدفًا فى فوز ليفربول على برايتون برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".


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