» حبس«أمل فتحي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

مصطفى صابر
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام ، بحبس أمل فتحي، التي ظهرت في فيديو توجه فيه الشتائم والسباب لمصر وبنك مصر بسبب ثقل الإجراءات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وحققت النيابة مع فتحي، في القضية رقم 621، حصر أمن دولة لسنة 2018، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أمل فتحي أحمد عبدالتواب، عضو حركة 6 إبريل، وذلك تنفيذًا لقرار نيابة المعادي ، في المحضر رقم 7991 لسنة 2018 جنح قسم شرطة المعادي.
وكان مسئولو بنك مصر قدموا بلاغًا لقيامها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف، وكذلك توجيه السباب والقذف تجاه كل مؤسسات الدولة والسب في حق الانتماء الوطني، وجارٍ عرض المتهمة على النيابة العامة.
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