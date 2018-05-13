» حبس«أمل فتحي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

13 مايو 2018 - 09:16 م

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام ، بحبس أمل فتحي، التي ظهرت في فيديو توجه فيه الشتائم والسباب لمصر وبنك مصر بسبب ثقل الإجراءات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وحققت النيابة مع فتحي، في القضية رقم 621، حصر أمن دولة لسنة 2018، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.