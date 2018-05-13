  • الأحد 13 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:46 م
بحث متقدم
محاكمة قيادات الاخوان

ممثلون عن الاتحاد الأوروبي يحضرون «فض رابعة»

ريجيني

والدة «ريجيني» تضرب عن الطعام بسبب زوجة محاميه

جمال مبارك

هل يتحالف جمال مبارك والإخوان في انتخابات 2022؟

محمد صلاح

أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بالحذاء الذهبي

صلاة التروايح بمسجد القائد إبراهيم "أرشيفية"

عودة صلاة التراويح بمسجد«القائد إبراهيم»

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

شهر رمضان

«البحوث الفلكية»: غرة رمضان الخميس

الدولار والجنيه

ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية

مشروع سد النهضة

مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022

الدكتور محمد البرادعي

«البرادعي» يوجه رسالة قاسية للعرب

حبس«أمل فتحي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

قضايا وحوادث

امل
امل

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

منع منصور أبو جبل و10 شرطيين من التصرف في أموالهم

#

الحكم على 13 أمين شرطة بتهمة التحريض ضد "الداخلية"

#

"نيابة حلوان" تحقق مع شخص يحمل الجنسية النمساوية

#

إخلاء سبيل لاعب أسوان المتهم بالإرهاب

النيابة العامة

6 ابريل

نشر اخبار كاذبة

حبس امل فتحي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام ، بحبس أمل فتحي، التي ظهرت في فيديو توجه فيه الشتائم والسباب لمصر وبنك مصر بسبب ثقل الإجراءات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وحققت النيابة مع فتحي، في القضية رقم 621، حصر أمن دولة لسنة 2018، ووجهت لها النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أمل فتحي أحمد عبدالتواب، عضو حركة 6 إبريل، وذلك تنفيذًا لقرار نيابة المعادي ، في المحضر رقم 7991 لسنة 2018 جنح قسم شرطة المعادي.

وكان مسئولو بنك مصر قدموا بلاغًا لقيامها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف، وكذلك توجيه السباب والقذف تجاه كل مؤسسات الدولة والسب في حق الانتماء الوطني، وجارٍ عرض  المتهمة على النيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» حبس«أمل فتحي» بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
» إسرائيل تقرر منع الأذان بالقدس
» أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بالحذاء الذهبي
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليفانتي
» استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى في غزة
» بالفيديو.. لحظة استلام «صلاح» جائزة الحذاء الذهبى
» محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد
» السفبر البريطاني لـ«صلاح»: «يعيش الملك»
» زكريا: لهذه الأسباب تأجلت لجنة القيد بـ «الصحفيين»
» بالفيديو.. ظهور استثنائى لزوجة «صلاح»
» ترحيل توفيق عكاشة إلى سجن طره بعد القبض عليه

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون