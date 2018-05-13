«صلاح» لـ«الحذاء الذهبي»: «تعالى لبابا»

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ليفربول

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أبدى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بالتتويج بجائزة الحذاء الذهبي، بعد حسم صراع هداف الدوري الإنجليزي «البريميرليج» برصيد 32 هدفًا.

ونشر «صلاح» صورة له مع الحذاء الذهبي عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلقًا: «الحذاء الذهبي، تعالى لبابا».

يذكر أن محمد صلاح تفوق على هاري كين لاعب توتنهام، في صراع الحذاء الذهبي، بعد تسجيله 32 هدفًا، خلال 38 مباراة بـ«البريميرليج»، مقابل 30 هدفًا لنجم السبيرز.


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