» بالفيديو.. «مكة محمد صلاح» تستعرض مهارتها الكروية

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مكة محمد صلاح
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استعرضت «مكة»، نجله النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، مهارتها الكروية على ملعب «أنفيلد»، عقب استلام الفرعون المصري، لجائزة الحذاء الذهبي بعد فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي.

وتركت مكة والدها محمد صلاح، وذهبت إلى الكرة تركلها وتجري ورائها وسط تشجيع وهتافات جماهير ليفربول المتواجدة في ملعب أنفيلد.

وتسلم صلاح، جائزة هداف الدوري، بصحبة ابنته مكة، بعد فوز فريقه اليوم على فريق برايتون برباعية نظيفة أحرز منها صلاح هدفه الـ32.

يذكر أن محمد صلاح، تفوق على الإنجليزي هاري كين، بفارق 4 أهداف، بعد صراع شرس بين الطرفين استمر لمدة 38 مباراة.


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