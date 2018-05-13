صلاح: من الرائع كسر السجل التاريخي مع ليفربول

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أعرب محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن سعادته للفوز بجائزة هداف الموسم الحالي للدوري المحلي (البريمرليغ) ليصبح أول مصري وعربي ينتزع الجائزة.
وفي تصريح لشبكة "سكاي سبورت"، قال صلاح (25 عامًا)، "هذا رائع للغاية الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، في ذهني دائماً أن أساعد الفريق على الفوز في المباريات".
وأضاف "الآن نحن في دوري الأبطال الأوروبي العام القادم، ولقد فزت بالجائزة، لذا فأنا فخور للغاية".
وأوضح صلاح "أنا أحاول تطوير نفسي كل عام، لذلك أنا سعيد ومن الرائع كسر السجل التاريخي مع ليفربول".
ونجح صلاح (25 عامًا) في جذب الأنظار إليه خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك معه في 51 مباراة بمختلف البطولات، مسجلًا 44 هدفًا وصنع 15 آخرين.
وسجل صلاح 32 هدفاً في 36 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال أول موسم له على ملعب آنفيلد، لينتزع لقب هداف الموسم الحالي.
كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي للدوري الإنجليزي لكرة القدم ليصبح ثاني عربي وإفريقي يتوّج بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز.
وحصل على جائزة لاعب العام في "البريمرليغ" المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، وهو أول عربي وإفريقي يفوز بهذه الجائزة التي تعد الأقدم في إنجلترا منذ إعلانها عام 1948.
وشارك "مو صلاح" في 12 مباراة خلال الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا وسجل 10 أهداف، وساهم في 5 تمريرات حاسمة.‎

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