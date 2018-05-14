  • الإثنين 14 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:56 ص
بحث متقدم
الإخوان المسلمين

أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

الرئيس السيسي

الصلة بين توقيت "اسأل الرئيس" وأزمة "تذاكر المترو"

أديب

تعلق صادم من "أديب" بشأن زيادة تذاكر المترو

محمد صلاح

‏كاتبة كويتية : ماذا فعلت بنا يا محمد صلاح‎

شعار جماعة الإخوان

تجريم المصالحة مع الإخوان جريمة دستورية

فوانيس رمضان

«رمضان جانا».. المصريون يستقبلون رمضان

محاكمة قيادات الاخوان

ممثلون عن الاتحاد الأوروبي يحضرون «فض رابعة»

جمال مبارك

هل يتحالف جمال مبارك والإخوان في انتخابات 2022؟

محمد صلاح

أول تعليق لـ«صلاح» بعد فوزه بالحذاء الذهبي

الرئيس السيسي وياسر رزق

«ياسر رزق»: نظام «السيسي» في خطر

البرازيلي نيمار أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

الرياضة

نيمار
نيمار

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

#

تعليق مرتضى منصور على فوز محمد صلاح

#

ماذا قال حازم إمام عن فوز "صلاح" بأفضل لاعب

#

فينجر: رحيل «النني» عن آرسنال مرفوض

سيطر فريق باريس سان جيرمان، الأحد، على جوائز حفل رابطة المحترفين الفرنسية لكرة القدم، بحصده لثلاث جوائز، هي أفضل لاعب ومدرب ولاعب واعد.
وحصد البرازيلي نيمار دا سليفا جونيور، جائزة أفضل لاعب لموسم 2017-2018 للدوري الفرنسي لكرة القدم، في حفل رابطة المحترفين، ليتوّج على عرش الكرة الفرنسية في موسمه الأول مع نادي العاصمة.
ونجح نيمار في موسمه الأول في تسجيل 19 هدفًا في الدوري، إلى جانب صناعته لـ 13 هدفًا من تمريرات حاسمة.
كما حصد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان على جائزة أفضل مدرب عن الموسم، بعد أن قاد فريقه للتويج باللقب السابع في تاريخه بالمسابقة.
وكان موسمًا كبيرًا للمدرب بعد أن توج أيضًا بكأس الرابطة وكأس فرنسا والسوبر المحلي.
وحصد كيليان مبابي على جائزة أفضل لاعب واعد للموسم الثاني على التوالي، في موسمه الأول مع سان جيرمان بعد انتقاله من موناكو الصيف الماضي على سبيل الإعارة بعقد بنية البيع مقابل 180 مليون يورو.
وأحرز مبابي هذا الموسم 13 هدفًا من 27 مباراة شارك فيها بالمسابقة، كما صنع 8 أهداف.
ونال ستيف مانداندا قائد أولمبيك مارسيليا جائزة أفضل حارس في المسابقة بعد أن خاض 30 مباراة في المسابقة ودخل مرماه 36 هدفًا.
وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يحصد فيها الجائزة بعد أعوام 2008 و2011 و2015 و2016.
كما حصد نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب فرنسي يلعب خارج البلاد.
وضمت التشكيلة المثالية للمسابقة 7 لاعبين من باريس سان جيرمان هم البرازيلي داني ألفيس ومواطنيه ماركينيوس وتياغو سيلفا إلى جانب نيمار، والإيطالي ماركو فيراتي ومبابي والأوروغواياني إدينسون كافاني.
كما ضمت لاعبان من أولمبيك ليون هما فيرلان مندي والفرنسي صاحب الاصول الجزائرية نبيل فقير، ومن مارسليليا البرازيلي لويس غوستافو بجانب مانداندا.
وحصد البرازيلي مالكوم سيلفا على جائزة أفضل هدف خلال موسم 2017-2018. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

رسائل تذكرة المترو إلى الرئيس والنظام

جمال سلطان

الإسلاميون والخلافة.. تعايش أم صدام مع العالم؟!

محمود سلطان

دروس في المصالحة من مهاتير وأنور وعزيزة

فراج إسماعيل

القشة.. وظهر «الفقير»

حسام فتحي

خالد محى الدين..ودارت الدائرة حقا.

د. هشام الحمامي

(بنات زى الفل فى رمضان)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مخاوف من انهيار «سد النهضة» قبل 2022
» تعليق تاريخي من "أديب" على فوز "صلاح" بالحذاء الذهبي
» والدة «ريجيني» تضرب عن الطعام بسبب زوجة محاميه
» تعليق ناري لـ"أردوغان" بشأن نقل واشنطن سفارتها للقدس
» أخطر معلومة عن منفذ عملية الطعن في باريس
» ألمانيا تعتذر للسعودية على واقعة "زجاجات الخمور"
» «البرادعي» يوجه رسالة قاسية للعرب
» «البحوث الفلكية»: غرة رمضان الخميس
» بالفيديو.. «مكة محمد صلاح» تستعرض مهارتها الكروية
» ارتفاع مفاجئ بأسعار الدولار في التعاملات المسائية
» بالفيديو.. رد ناري من«مرتضى» على رئيس سموحة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
فوانيس رمضان
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون