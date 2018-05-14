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أغرب ما قاله عمرو أديب بشأن المصالحة مع الإخوان

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الإخوان المسلمين
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علق عمرو أديب، على دعوات المصالحة مع الإخوان، والتي كان أخرها تصريحات القيادي الإخواني يوسف ندا، قائلا: "ياجماعة مش عايزين مصالحة.. هو رمي جتت".
وقال "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"،مساء الأحد، مخاطبًا الإخوان، "هو ليه الزن ده.. ولا أنتم عايزين تنزلوا في انتخابات المحليات".
وأضاف "ومش كل شوية تتكلموا في المصالحة.. ولا في حاجة أنا معرفهاش".


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